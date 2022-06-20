المغرب.. الفوج الأول من الحجاج يتوجه إلى الأراضى المقدسة

جدة - نرمين السيد - وقبل مغادرتهم مطار الرباط سلا الدولى، استمع حجاج هذا الفوج إلى الرسالة التى وجهها عاهل المغرب الملك محمد السادس إلى الحجاج، والتى تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربى أحمد التوفيق.
ودعا الملك محمد السادس الحجاج المغاربة إلى تمثيل المغرب أفضل تمثيل، وذلك بإعطاء الصورة المثلى عن تشبع الشعب المغربى بالتسامح والاعتدال، والالتزام بالوحدة المذهبية، والأخذ بالوسطية، ونبذ التطرف.
وطالب العاهل المغربى الحجاج بأن يكونوا سفراء للمغرب فى تجسيد القيم المثلى، والتشبث بهويتهم الثقافية والحضارية ووحدتهم الوطنية والمذهبية.
من جهة أخرى، دعا الملك محمد السادس الحجاج إلى احترام التدابير والتنظيمات التى اتخذتها السلطات السعودية لتنظيم هذا الموسم.
وقد غادر على متن الرحلة الأولى 250 فردا من الحجاج من مطار الرباط إلى مطار المدينة المنورة، ومن المقرر أن تسير المغرب 33 رحلة لنقل الحجاج آخرها ستكون يوم 3 يوليو.
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