الشرطة البريطانية تعلن تحطم مروحية فى مقاطعة نورث يوركشاير

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة نورث يوركشاير، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية: "إن خدمات الطوارئ تتواجد حاليا في موقع الحادث"، وحثت المواطنين على تجنب الذهاب إلى المنطقة.

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