تسجيل crm.mbrch.gov.ae في المؤسسة الإنسانية التي قام الشيخ محمد بن راشد بإطلاقها لمساعدة الفقراء وأصحاب الحاجات، ويتم فتح باب التسجيل الإلكتروني لطلبات المساعدة في الصفحة الرسمية للمؤسسة لاختيار نوع المساعدة من أنواع المساعدات المقررة، وجدير بالذكر أن المؤسسة تقوم سنويا بتقديم الألاف من المساعدات للمحتاجين دون التقيد بجنسية، وتعتبر المؤسسة من المؤسسات الموثوقة التي يتم التقديم لها بشكل رسمي ومراجعة الطلبات والتثبت من بيانات المتقدمين، كما تقدم مساعدات حقيقية للمحتاجين بشرط الالتزام التام بشروط الحصول على المساعدة.

[تسجيل crm.mbrch.gov.ae] خطوات تقديم طلب مساعدة الشيخ محمد بن راشد واتصال 97126886666

محمد بن راشد:الإخوة والأخوات نعلن اليوم عن مبادرة المليار وجبة للفقراء والمحتاجين حول العالم تنطلق مع بداية الشهر الفضيل تستمر للسنوات القادمة حتى تحقيق الهدف شعارها:"لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع"800مليون إنسان يعانون من الجوع حول العالم وانسانيتنا وديننا يدفعاننا لمد يد العون pic.twitter.com/btuoWoLW7c — صحيفة البيان (@AlBayanNews) محمد بن راشد:الإخوة والأخوات نعلن اليوم عن مبادرة المليار وجبة للفقراء والمحتاجين حول العالم تنطلق مع بداية الشهر الفضيل تستمر للسنوات القادمة حتى تحقيق الهدف شعارها:"لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع"800مليون إنسان يعانون من الجوع حول العالم وانسانيتنا وديننا يدفعاننا لمد يد العون pic.twitter.com/btuoWoLW7c — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 10, 2022

يتم التسجيل الإلكتروني في المنصة المخصصة بمساعدات بن راشد الخيرية، والتي تتم بالمراقبة والمتابعة المباشرة من الشيخ لضمان تقديم الدعم المطلوب للمتقدمين، وتشمل المساعدات المقدمة كل ما يفرج كربة واحتياج شديد عن المواطن، حيث يتم عرض أنواع المساعدات المقدمة من المنصة الحكومية على الصفحة الرئيسية للموقع.

أنواع المساعدات المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

تقديم مساعدات مالية: والتي يتم عبر دفع وسداد فواتير الكهرباء المتأخرة والمياه والإيجارات عن غير القادرين، كما يتم المساعدة في تأثيث المنزل وشراء الأجهزة المنزلية الضرورية للأسرة.

يتم تقديم طلبات من أموال الزكاة: ويتم تحويل الطلب إلى منصة جمع أموال الزكاة الرسمية لتقديم الزكاة للمواطن مع الالتزام بشروط الحصول عليها، والتي تكون أهمها أن يكون المواطن معدم وليس له دخل، من مستحقي مال الزكاة.

تقوم بتقديم خدمة بناء منزل: وذلك للأسر الإماراتية الغير قادرة وتحتاج إلى سكن آمن يسع أفراد الاسرة، ويتم تقديم قرض غير مسترد أيضا لشراء الاثاث لهذا المنزل.

يتم تقديم مساعدات للمشاريع لغير القادرين الذين يرغبوا في العيش بكرامة والعمل من ريع أحد المشروعات الخاصة.

يقوم بتقديم البطاقات الغذائية التي يمكنهم من خلالها شراء السلع الغذائية وفق القيمة المقررة لقسيمة الشراء.

يتم تقديم البرامج التعليمية والصحية لغير القادرين.

شروط قبول طلب مساعدة اجتماعية من الشيخ محمد بن راشد

يتم تسجيل الطلبات في المواعيد المقررة لفتح باب التسجيل.

لا يشترط أن يكون المتقدم له مواطنة كاملة بالإمارات، من الممكن قبول طلبات المقيمين.

يجب تسجيل كافة البيانات الثبوتية لشخصية صاحب الطلب.

يتم تقديم الوثائق التي تثبت الاحتياج إلى المساعدة من المؤسسة.

يقوم المقبول بالحصول على المساعدة مرة واحدة فقط.

كيفية تقديم طلب تسجيل crm.mbrch.gov.ae