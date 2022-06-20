قدم الآن.. رابط التقديم في مدارس التمريض 2022 لطلاب الاعدادية جميع المحافظات والحد الادنى للقبول

رابط التقديم في مدارس التمريض 2022، الالاف من الطلاب يبحثون عن رابط التقديم في مدارس التمريض 2022 بعدما تمكنوا من اجتياز الشهادة الاعدادية بنجاح، وذلك بعدما تم الاعلان عن فتح باب التقديم في مدارس التمريض 2022 على مستوى الجمهورية لكل من حصل على الحد الادنى للقبول، حيث تقوم تلك المدارس بتأهيل الطلاب إلى سوق العمل وتوفير فرصة عمل مضمونة لهم بعد التخرج، وسنوفر لكم خلال هذا المقال موقع التقديم في مدارس التمريض العادي 2022 بعد الاعدادية، فتابعونا.

رابط التقديم في مدارس التمريض 2022

وقد قامت الوزارة بتفعيل رابط التقديم في مدارس التمريض 2022 منذ يوم السبت الماضي والموافق 18 من شهر يونيو الجاري، على أن يستمر التقديم لمدة أسبوعين، وقد أفادت الهيئة العامة للمستشفيات أن الحد الادنى للقبول في مدارس التمريض هو 210 درجة في كافة المحافظات، مشيرة إلى أن التقديم سيتم بشكل الكتروني وليس بشكل يدوي توفيرا للوقت وتجنبا للزحام، والآن مع خطوات التقديم في مدارس التمريض العادي 2022:

قم بزيارة رابط التقديم في مدارس التمريض 2022.

قم بادخال البيانات المطلوبة من خلال الاستمارة الالكترونية الظاهرة أمامك.

يمكنك دفع أي مصاريف مطلوبة من خلال استخدام الفيزا، بشرط أن يكون متوفر بها رصيد كافي.

شروط التقديم في مدارس التمريض 2022

كشفت وزارة الصحة عن شروط التقديم في مدارس التمريض 2022 في جميع محافظات الجمهورية للبنين والبنات:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم يتمتع بحسن السير والسلوك.

يكون تاريخ الشهادة بتاريخ تخرجك وهو نفس عام التقديم لمدارس التمريض.

أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الاعدادية، أو ما يعادلها مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم في ذات عام التقدم.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر القادم.

اجتياز الكشف الطبي والنفسي والهيئة.

لا تكون الطالبة متزوجة ولا تتزوج أثناء الدراسة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2022