نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا ŇÔŴ” رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2022 عبر moed.gov.sy موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2022 في المقال التالي
يترقب الطلاب في مختلف انحاء سوريا في هذا التوقيت الاعلان عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2022، وهي النتائج التي انتهى الطلاب من أداؤها خلال الفترة الاخيرة بناء على الضوابط التي اشارت اليها وزارة التربية والتعليم السورية رسميا، حيث كانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت في بيان عن برنامج الامتحان العام لطلاب البكالوريا بالإضافة إلى التعليم الأساسي للعام الدراسي 2021/2022 ، وقد بدأت رسميا امتحانات الصف التاسع يوم الاثنين 29 مايو 2022، والتي قد انتهت بالفعل في يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر يونيو 2022، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية استخراج نتيجة الصف التاسع في سوريا 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية.
الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2022
وقد أشارت وزارة التربية والتعليم السورية رسميا أنه يتم العمل اليوم على انهاء كافة اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالصف التاسع في سوريا هذا العام 2022، وذلك في جميع المقاعد على مستوى المحافظات السورية ، حيث تجري حاليًا عمليات تدقيق ومراجعة في الضوابط تمهيدًا لإعلان نتيجة سوريا التاسعة 2022، مرحلة استكمال التعليم الأساسي في سوريا قائمة في هذا التوقيت ومن المقرر ان يتم طرح النتائج خلال الايام القليلة المقبلة بناء على الضوابط التي اشارت اليها الوزارة رسميا خلال الفترة الاخيرة.
رابط موقع وزارة التربية والتعليم استخراج نتيجة الصف التاسع
وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية لكي يتم من خلاله الاستعلام عن نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الصف التاسع في جميع المحافظات السورية بسهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يجب ان يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية.
- ثم يتم بعد ذلك ادخال الاسم الكامل الخاص بالطالب.
- ثالثا: اكتب رقم اشتراك الطالب بشكل صحيح في المكان الخاص به.
- ومن ثم يتم تحديد التخصص.
- ثم يتم بدقة المحافظة التي تقدمت فيها للامتحان.
- ومن ثم يتم الضغط على عبارة “إظهار النتيجة” ، وستظهر لك تصنيفات جميع المواضيع الخاصة بالطالب مباشرة على الفور عبر الموقع.
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