شروط القبول في معهد الإدارة العامة بالسعودية والأوراق المطلوبة

يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الشروط التي يتطلبها المعهد، ليمكنهم الالتحاق في الدورات التدريبية التي تؤهلهم للدخول في مجال سوق العمل، ومعهد الإدارة العامة هو هيئة عامة مستقلة تم انشائها لتحسين كفاءة الأفراد خريجي المدارس، وموظفين الخدمة المدنية، ولإقامة تدريب علمي لتحسين مستوى الإدارة.

كما يعمل على دعم المؤسسات وتنمية الإقتصاد الوطني، ويختار المعهد في تعزيز التنظيم الإداري وتقديم المشورة بشأن المشاكل الإدارية التي تتعرض لها الوزارات ومؤسسات الدولة، وتحقيق التنمية الإدارية وحل المشاكل الموجودة والمستقبلية لمعالجة قضايا التنمية الشاملة بالمملكة العربية السعودية.

شروط القبول في معهد الإدارة العامة

هناك شروط وضعها معهد الإدارة العامة للقبول، وتختلف تلك الشروط وفقا لكل فئة، وسنقدمها لكم كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم مواطن بالمملكة العربية السعودية.

ويتم استثناء المواطنين الغير سعوديين الذين لديهم أم سعودية.

إذا كان المتقدم درس في وقت سابق في برامج اللغة الإنجليزية وتم طرده من المعهد، يجب أن يكون مر عام على الأقل على موعد طرده.

يجب أن يكون المرشح التحق سابقا ببرامج الدراسات العليا وإذا طرد من المعهد، يشترط مرور عام على تاريخ ابعاده بسبب الغياب.

شروط القبول في برنامج الدبلوم العالي من معهد الإدارة العامة

يجب أن يكون المتقدم مواطن في المملكة.

يجب أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس باستثناء مجالات القانون.

يجب أن يجتاز المتقدمين لبرنامج الدبلوم العالي في العلوم القانونية اجتياز اختبار الكفاءة.

يجب أن يكون حاصل المرشح على تقدير عام جيد جدا.

يجب اجتياز المقابلة الشخصية بمعهد الإدارة العامة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في معهد الإدارة

يجب الانضمام إلى النموذج، وتحضير صورة من شهادة الثانوية العامة.

تحضير نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية، وصورة من خلاصة القيد.

يجب تحضير صورة شخصية لمقدم الطلب.

الدفع المستندي لرسوم ارسال المستندات.

خطوات التسجيل في دورات معهد الإدارة