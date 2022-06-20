زيلينسكي: لا تقدم بعد في فك الحصار عن الموانئ الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 10:29 مساءً - أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن "عدم تحقيق أي تقدم" في محاولات رفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية لتصدير المنتجات الزراعية.

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو يوم الاثنين، أمام اجتماع مكتب جمعية الاتحاد الإفريقي: "نجري مفاوضات صعبة على عدة مستويات لرفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية. ولكن كما ترون لا يوجد أي تقدم بعد".

وأضاف أنه "لم يتم العثور على أداة حقيقية تضمن أمن الموانئ".

وأشار إلى أن أوكرانيا تنظم التصدير بواسطة السكك الحديدية وعبر الدول المجاورة لإيصال المنتجات الزراعية إلى المستهلكين، مشيرا إلى أن استخدام المسارات الجديدة تسبب بتقليص التوريدات وإطالة أمد نقلها.

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت أنها لا تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا، داعية السلطات الأوكرانية لإزالة الألغام من الموانئ والمياه الإقليمية، ومؤكدة أنها ستضمن ممرات آمنة للسفن المدنية.