تظاهر 70 ألف عامل فى بلجيكا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة

جدة - نرمين السيد - وتزامنت التظاهرات، مع إعلان مطار بروكسل إلغاء جميع الرحلات المغادرة بسبب نقص أفراد الأمن، وأدت الاحتجاجات إلى عرقلة قطاع السفر فى بلجيكا. وكانت بعض النقابات العمالية الكبرى قد دعت للاضرابات للمطالبة بإجراء إصلاحات تشريعية لمواجهة القوة الشرائية المتناقصة بعد جائحة كورونا وارتفاع معدل التضخم لمستوى قياسى. وكانت شركة بروكسل إير لاينز قد أعلنت الأسبوع الماضى أنها سوف تلغى رحلات جوية اليوم، فى ظل مشاركة طواقم العمل بالخدمات الأرضية التابعين لشركة جيه 4 اس للأمن فى الاضرابات. وأكدت تقارير صحفية أن التضخم فى بلجيكا وصل لـ 9% فى يونيو فى ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة.

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