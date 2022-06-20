تنزانيا تفرض ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى

أكدت وزارة المالية التنزانية - فى بيان لها اليوم الاثنين - أن عددًا متزايدًا من البلدان الإفريقية قررت إدخال أشكال مختلفة من الضرائب الرقمية التى تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى التى تحقق أرباحًا فى إفريقيا دون أن يكون لها مقرات فى البلاد، مشيرة إلى أن قرار الضرائب سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر المقبل، بعد الموافقة المتوقعة من البرلمان التنزانى.
وذكرت فى البيان: "ستنشئ هيئة الإيرادات فى تنزانيا عملية تسجيل مبسطة لاستيعاب مشغلى الاقتصاد الرقمى الذين ليس لديهم وجود فى تنزانيا .. يهدف هذا الإجراء إلى مواكبة النمو السريع فى الاقتصاد الرقمى".
يذكر أن تنزانيا بهذه الخطوة انضمت إلى قائمة متزايدة من البلدان الإفريقية التى فرضت حتى الآن أشكالًا مختلفة من الضرائب الرقمية التى تستهدف على وجه التحديد شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى التى تحقق أرباحًا فى جميع أنحاء إفريقيا، وفى الأسبوع الماضى فقط، أعلنت وكالة تنظيمية نيجيرية عن مدونة لقواعد السلوك من شأنها أن تطلب من هذه الشركات دفع الضرائب.
فى أواخر العام الماضى، توصلت حوالى 130 دولة إلى اتفاق لمواجهة التحديات الضريبية العالمية التى ظهرت فى أعقاب رقمنة الاقتصاد العالمى، وبدعم من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) تهدف الاتفاقية، إلى إصلاح القواعد الضريبية العالمية بطريقة تمنح الدول المزيد من الحق فى فرض ضرائب على الشركات الرقمية متعددة الجنسيات مثل "فيسبوك وجوجل".
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