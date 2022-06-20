 أزمة كبيرة تواجه 100 مليون أمريكى بسبب ديون الرعاية الصحية

جدة - نرمين السيد - أزمة كبيرة تؤرق أكثر من 100 مليون شخص فى أمريكا، منهم 41 % من البالغين، حيث يعانون من الديون المتراكمة بسبب نظام رعاية صحية يدفع المرضى بشكل منهجى إلى الاستدانة على نطاق واسع، وفقا لما أوردت صحيفة فى مدينة روما بولاية جورجيا الأمريكية.





وأوردت الصحيفة نقلاً عن تحقيق أجرته كايزر هيلث نيوز والاذاعة العامة الوطنية، أنه على الرغم من الاهتمام الجديد من البيت الأبيض والكونجرس، إلا أن المشكلة "أكثر انتشارًا مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، لأن الكثير من الديون التى تتراكم على المرضى مخفية كأرصدة لبطاقات الائتمان أو قروض من الأسرة أو خطط سداد للمستشفيات ومقدمى الخدمات الطبية الآخرين".

وذكر التقرير: "الصورة قاتمة.. ففى السنوات الخمس الماضية، ذكر أكثر من نصف البالغين فى الولايات المتحدة أنهم دخلوا فى دائرة الديون بسبب الفواتير الطبية أو فواتير الأسنان"، لافتًا إلى أن ربع البالغين الذين لديهم ديون متعلقة بالرعاية الصحية يدينون بأكثر من 5000 دولار أمريكى.

ورصد التقرير أن واحدا من كل خمسة لديهم مبلغ من الديون، أكدوا أنهم لا يتوقعون سدادها على الإطلاق.