إطلاق نار على الرئيس الأوكراني خلال زيارته السرية إلى لوجانسك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 يونيو 2022 09:28 مساءً - أعلن حزب "خادم الشعب" الحاكم في أوكرانيا، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تعرض لإطلاق للنار خلال زيارة سرية قام بها إلى ليسيتشانسك بجمهورية لوجانسك الشعبية.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، نشرت ماريانا بيزوجلايا النائبة عن الحزب، يوم الاثنين على "فيسبوك"، صورة لزيلنسكي بين عناصر الجيش.

وكتبت: "فلاديمير زيلينسكي في ليسيتشانسك. منذ وقت ليس ببعيد. صورة خاصة به. ثم تعرض لإطلاق نار. وصل سرا لدعم ورؤية كل شيء بأم عينه، وفهم الوضع هناك".

يذكر أنه يتعذر تحديد مكان التقاط الصورة التي نشرتها النائبة الأوكرانية لرئيسها.