رئيس الوزراء البريطانى يخضع لعملية جراحية

جدة - نرمين السيد - خضع رئيس الوزارء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، لعملية جراحية ناجحة فى الجيوب الأنفية تحت تخدير كامل فى مستشفى بالعاصمة لندن، بحسب ما أعلنه المتحدث باسمه.





وقال المتحدث باسم جونسون إن رئيس الوزراء عاد إلى منزله عقب إجراء العملية التى وصفها بأنها بسيطة وروتينية، مضيفُا أن نائبه، دومينيك راب، قد تم تكليفه باتخاذ أى قرارات مهمة أثناء فترة تعافيه، بحسب ما نقلته صحيفة "الجادريان" البريطانية.

وأشار المتحدث إلى أن عودة جونسون إلى العمل يوم غد الثلاثاء تتوقف على "ما يشعر به"، لكن لا يزال من المتوقع أن يحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث فى رواندا فى وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وذكرت الصحيفة أن راب سيترأس اجتماع مجلس الوزراء يوم غد إذا لم يكن جونسون مستعدًا للعودة إلى العمل.

وأضافت أنه إذا جرى اتخاذ أى قرارات عسكرية مهمة بشأن الحرب فى أوكرانيا، فمن المرجح أن يتم استشارة جونسون لكن اتخاذ القرار النهائى سيكون متروكًا لراب.