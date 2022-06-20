خطوة للخلف.. أوروبا تلجأ إلى الفحم للتغلب على انخفاض تدفقات الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - خطوة إلى الخلف، سارعت إليها دول ألمانيا والنمسا وهولند، لإيجاد إمدادات وقود بديلة عن طريق الفحم للتغلب على نقص تدفقات الغاز من روسيا والذى بأزمة طاقة فى الشتاء إذا لم يتم إعادة ملء المخزونات.





وأشارت أكبر دول تشترى الغاز الروسى فى أوروبا، اليوم الإثنين، إلى أن محطات كهرباء تعمل بالفحم قد تساعد القارة فى اجتياز أزمة أدت إلى زيادات حادة فى أسعار الغاز وتضاف إلى التحدى الذى يواجه صانعى السياسات فى محاربة التضخم.

وأعلنت ألمانيا، بحسب تقارير صحفية، أنها قد تعيد تشغيل محطات كهرباء تعمل بالفحم، حيث كانت تهدف إلى التخلص منها تدريجيا، وقال وزير الاقتصاد "روبرت هابيك" : "ذلك شيء مؤلم لكنه ضرورى وسط هذه الأزمة لتقليل استهلاك الغاز".

فيما قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إن إعادة تشغيل محطات الكهرباء التى تعمل بالفحم قد يضيف سعة قدرها عشرة جيجاوات فى حال وصلت إمدادات الغاز إلى مستويات حرجة، ومن المنتظر أن يناقش المجلس الأعلى بالبرلمان الألمانى قانونا مرتبطا بهذا التحول فى يوليو المقبل.

وفى نفس السياق، اتفقت حكومة "النمسا"، مع شركة فيرباند للمرافق أمس الأحد على تحويل محطة للكهرباء تعمل بالغاز إلى استخدام الفحم إذا واجهت البلاد وضعا طارئا للطاقة، وقالت شركة "أو إم فى" اليوم الإثنين، إن النمسا من المرجح أن تحصل على نصف كمية الغاز المعتادة من روسيا لثانى يوم على التوالى.

ونقلت محطة تلفزيون "إن أو إس" اليوم الإثنين، عن مصادر حكومية، أن محطات الطاقة التى تعمل بالفحم فى البلاد سيسمح لها بزيادة الإنتاج للمساعدة فى تقليل الاعتماد على الغاز الروسى.

هذا وكانت شركة جازبروم الروسية التى تسيطر عليها الدولة قد خفضت سعة نورد ستريم 1، وهو خط أنابيب رئيسى يوًرد الغاز إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، مشيرة إلى تأخر عودة معدات أرسلتها شركة سيمنس إنريجى الألمانية إلى كندا للصيانة.

فيما أعلن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "لدينا الغاز وهو جاهز للتسليم، لكن يجب على الأوروبيين أن يعيدوا المعدات التى ينبغى إصلاحها وفقا لالتزاماتهم"، فيما أكد مسؤولون ألمان إن روسيا تستخدم هذا كذريعة لتقليل الإمدادات.