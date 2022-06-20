العالم اليوم - "تسوية" مع القضاء تنقذ صامويل إيتو من السجن

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يونيو 2022 07:22 مساءً - توصل نجم كرة القدم السابق الكاميروني صامويل إيتو إلى اتفاق مع القضاء الإسباني، الذي يلاحقه بتهمة التهرب الضريبي، لتفادي دخول السجن، حسبما أعلنت محكمة في برشلونة، الإثنين.

وحكم على صامويل إيتو الذي كان يحمل ألوان برشلونة في زمن الوقائع، بغرامة وعقوبة سجن لمدة 22 شهرا، لكن بحسب الاتفاق لن يسجن لأن العقوبة أقل من سنتين، وليست لديه سوابق قضائية في إسبانيا.

ولم تعلن المحكمة قيمة الغرامة التي سيدفعها الهداف السابق، لكن الصحف الإسبانية ذكرت انها تبلغ 1.8 مليون يورو.

كما يتعين على إيتو وممثله السابق خوسيه ماريا ميساييس الذي حُ\كم عليه بالسجن 12 شهرا وغرامة، تسديد 3.9 ملايين يورو للسلطات الضريبية بدلا من قيمة المبلغ الذي تم التهرب منه.

وكانت النيابة العامة تقاضي إيتو الذي أصبح عام 2021 رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بأربع جنح تعود إلى الفترة بين 2006 و2009.

وحمل صامويل إيتو آنذاك ألوان نادي برشلونة الذي أحرز معه لقب الليغا 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وأكدت النيابة العامة أن اللاعب أقام مجموعة شركات لتجنب التصريح عن جزء من دخله.

وتخلى إيتو عن حقوق صورته لشركة مقرها هنغاريا أعلنت أرباحها في هذا البلد، حيث يعد معدل الضريبة "الأدنى في أوروبا"، أما الثانية فكانت تعلن عن ضرائبها في إسبانيا، لكن بمعدلات أقل من ضريبة الدخل التي كان ينبغي دفعها.

وانضم إيتو الى لائحة نجوم واجهوا القضاء المالي الإسباني، ضمت الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.