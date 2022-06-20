مجلس الوزراء البريطانى: إضراب شبكة السكك الحديدية يجعل التنقل بالغ الصعوبة

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى، دون الكشف عن هويته - بحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكترونى: "بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم خيار سوى التنقل عبر شبكات السكك الحديدية سيكون الأمر بالغ الصعوبة غدًا وأعتقد أن الجمهور سيرغب بشكل مفهوم فى معرفة سبب وضعهم ذلك".

وتابع: "نسعى لتقديم زيادة عادلة ومعقولة فى الأجور وتحديث خدمات السكك الحديدية على المدى الطويل ونحتاج إلى التخلص من بعض هذه القواعد والإجراءات التى عفا عليها الزمن والتى لم يتم تحديث بعضها منذ عقود".

وأكد أنه لن يكون من المفيد أن تدخل الحكومة نفسها فى المحادثات مع نقابات السكك الحديدية فى هذه المرحلة، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة اليوم لكن الحكومة لن تشارك فيها.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة البريطانية ترغب فى رفع الأجور ونمو الاقتصاد بشكل أكبر لكن ليس من مسؤوليتها أن تملى على الشركات الخاصة الأجور التى تحددها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن شبكة السكك الحديد فى بريطانيا تواجه هذا الأسبوع، أكبر إضراب خلال أكثر من ثلاثة عقود فى خلاف بشأن الأجور بعد أن تسبب ارتفاع التضخم فى تآكل الأرباح، ومن المقرر أن ينظم الإضراب فى أيام الثلاثاء والخميس والسبت المقبلين.

وكان رئيس رابطة العاملين فى السكك الحديدية البريطانية مايك لينش حذر من أن إضرابات القطارات قد تمتد حتى الخريف، مضيفا أنه سيتم تنظيم رابطة العاملين فى السكك الحديدية واتحاد العاملين "يونايت" أيضًا مسيرة فى مترو أنفاق لندن غدًا الثلاثاء.