الشورى السعودى يوافق على مشروع مذكرة تفاهم مع مصر بمجال الاتصالات

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الشورى السعودى، اليوم الاثنين، على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فى مصر بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات الموقّع فى مدينة جنيف بتاريخ 3 مارس الماضى بالصيغة المرافقة، وذلك عقب تقديم لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس تقريرها بشأن المذكرة.





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