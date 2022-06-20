زيلنسكى يشكر إيطاليا على دعمها لبلاده فى مواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، الشكر لإيطاليا على دعمها لبلاده فى مواجهة روسيا، مؤكدا أن روما يمكن أن تكون من بين الدول الضامنة لأمن أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.





جاء ذلك فى رسالة بالفيديو وجهها زيلنسكى، اليوم الاثنين، لمنتدى السياسة العالمية، الذى يعقده معهد الدراسات السياسية الدولية "آى إس بى آى" فى إيطاليا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وقال الرئيس الأوكرانى إنه فى أى مفاوضات مع روسيا "نحتاج إلى ضامنين للأمن المستقبلى، ونعتقد أن إيطاليا يجب أن تكون من بين هؤلاء الضامنين"، مضيفًا: "نحن ممتنون لدعم الحكومة الإيطالية".

وفى إشارة إلى التصويت المقرر إجراؤه فى البرلمان الإيطالى يوم غد الثلاثاء على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، ومنها مساعدات عسكرية، قال زيلينسكى: "من فضلكم ادعمونا".

يذكر أن معهد الدراسات السياسية الدولية تأسس عام 1934، ويعد أقدم مؤسسة فكرية إيطالية متخصصة فى الشؤون الدولية.

فى سياق آخر، ذكرت وزارة الزراعة الأوكرانية أن تصديق أوكرانيا وبريطانيا على اتفاقية ثنائية بشأن التعليق المتبادل لرسوم الاستيراد والحصص التعريفية بين البلدين، سيساعد على زيادة صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت الوزارة فى بيان، أوردته على موقعها على الإنترنت، اليوم، أن أبرز الصادرات الزراعية الأوكرانية إلى بريطانيا هى الدقيق ومنتجات الألبان والدواجن ومعجون الطماطم والعصائر والسكر وما إلى ذلك، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية.

وأشارت إلى أن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأوكرانية سيسهم فى تطوير الإنتاج فيها، بما فى ذلك تصنيع سلع ذات قيمة مضافة عالية، وهى خطوة ستساعد أوكرانيا على زيادة عائداتها من العملات الأجنبية فى ظل الأزمة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوكرانى قد صدق على اتفاقية تعليق رسوم الاستيراد والرسوم الجمركية مع الجانب البريطانى، فى 19 يونيو الجارى، ولمدة 12 شهرًا على الأقل.