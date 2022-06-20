محكمة مدينة موسكو تؤيد حظر فيسبوك وإنستجرام

جدة - نرمين السيد - وأكد محامى شركة "ميتا" خلال الجلسة، أن محكمة موسكو ليست لديها سلطة على الإطلاق للنظر فى القضية المرفوعة ضد الشركة الدولية، بالإضافة إلى أنها لم تمنح وقتا كافيا للتعرف على مواد القضية، التى تلقاها مكتب كاليفورنيا باللغة الروسية دون ترجمة.

وقال "إن سياسة "ميتا" لا تسمح بالدعوات إلى العنف ضد المواطنين الروس، وتعارض رهاب روسيا"، واصفا الحظر بأنه "إجراء غير متناسب يتعارض مع مصالح المواطنين الروس".

ومن جهته، اعترض المدعى العام الروسى على الطعن بالقرار الذى قدمته شركة "ميتا"، قائلًا: "إنها تنشر بشكل منهجى معلومات غير قانونية، وتميز ضد وسائل الإعلام الروسية، وتشجع على قتل المواطنين الروس".

وأضاف أن المحكمة نظرت فى القضية ضمن اختصاصها، لأن المحاكم الروسية لها الحق فى النظر فى القضايا المرفوعة ضد الشركات الأجنبية"، لافتا إلى أن الشركة كانت مسئولة عن عدم حذف المعلومات المتطرفة، وقد دخلت هذه القرارات حيز التنفيذ القانونى.

وكانت محكمة فى موسكو قد حظرت فى مارس الماضى موقعى "فيسبوك" و"إنستجرام" للتواصل الاجتماعى فى روسيا، معتبرة أنهما يقومان بأنشطة "متطرفة".

وتتهم روسيا منصات التواصل الاجتماعى مثل "فيسبوك" و"تويتر" بفرض رقابة توصف بالمشددة على المحتوى الذى يروج وجهة النظر الروسية أو الأفكار المناوئة للغرب.