رئيسة النواب البحرينى تشيد بمضامين وتوقيت القمة الثلاثية

جدة - نرمين السيد - أشادت رئيسة مجلس النواب البحرينى فوزية بنت عبد الله زينل، اليوم الاثنين، بمضامين وأبعاد وتوقيت القمة الثلاثية المهمة التى عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين.





وأكدت زينل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين "بنا"، أن بلادها بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تضع دعم وتعزيز العمل العربى المشترك من أولوياتها الثابتة والراسخة، وتعمل دائما على تعزيز مسارات التعاون مع الدول العربية الشقيقة، وتوحيد الرؤى المشتركة والاستراتيجيات الداعمة للتضامن العربى، سعيا لتجاوز كافة التحديات وخلق الفرص والاستثمارات النوعية والتعامل الفاعل مع التطورات والمستجدات، وفق رؤية حضارية عصرية متطورة تساير المستقبل ومتطلباته. وأشارت "زينل" إلى دعم السلطة التشريعية لكل ما من شأنه تعزيز الجهود الرامية إلى تقوية جدار الأمن القومى العربى بما يضمن تحقيق تطلعات الشعوب فى منطقة أكثر أمنا واستقرارا، وتقدما وازدهارا، وضمان المستقبل الأمثل للأجيال القادمة، والمضى قدما فى تشجيع مبادرات لم الشمل الإقليمى والعربى، وتطوير آليات العمل العربى المشترك على كافة المستويات، وتسوية النزاعات والخلافات بالطرق السياسية والدبلوماسية، ونشر الأمن والسلام والوئام فى ربوع المنطقة والعالم.

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