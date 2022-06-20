كندا تستثمر 4.9 مليار دولار فى تحديث أنظمة الدفاع الجوى نوراد

جدة - نرمين السيد - كشفت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، اليوم الاثنين، النقاب عن تفاصيل جديدة رئيسية لخطة بقيمة 4.9 مليار دولار لتحديث أنظمة الدفاع القارى "نوراد" الكندية وسط ما وصفته بـ "التهديدات الجديدة" من الأنظمة الاستبدادية والأسلحة الجديدة التى تطورها دول أخرى.





و"نوراد" هى منظمة مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا تضطلع بمهام الإنذار الجوى والفضائى، والتحكم الجوى والفضائى، والإنذار البحرى لأمريكا الشمالية. ووفقا لما أفادت به وزيرة الدفاع الكندية، سيتم إنفاق 4.9 مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة، لكن التمويل جزء من خطة طويلة الأجل ستشهد إنفاق الحكومة الكندية 40 مليار دولار على مدار العشرين عامًا القادمة لتعزيز الدفاع القارى. وقالت أناند للصحفيين: "منذ أكثر من ستة عقود، على خلفية الحرب الباردة والتهديد بشن هجوم جوى من الحقبة السوفيتية، أنشأت كندا والولايات المتحدة القيادة العسكرية الثنائية القومية الوحيدة فى العالم"، منبهة إلى الحاجة للرد على التهديدات مثل الصواريخ التى تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ كروز.

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