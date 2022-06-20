السعودية توقع على ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات الإنسانية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودى دكتور جلال العويسى والوفد المرافق له شارك فى أولى اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر، عقب فوز المملكة ممثلةً فى الهيئة بعضوية مجلس الإدارة، فى الانتخابات التى أسفرت عنها الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للاتحاد المنعقدة حاليًا بجنيف، حيث تم مناقشة ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات الإنسانية، الذى يهدف إلى تحفيز العمل الجماعى لتعظيم الاستجابة للأزمات المناخية والبيئية، خاصةً تجاه الفئات الأكثر معاناةً من آثار هذه الأزمات.

وأشارت إلى أن الميثاق يلزم الدول الموقعة بسبعة بنود رئيسة أبرزها: تكثيف الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة ومساعدة الناس على التكليف مع آثار الأزمات المناخية، وتعظيم الاستدامة البيئية إلى أقصى حد، والإسراع بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتعاون عبر قطاع العمل الإنسانى وخارجه لتعزيز العمل المناخى والبيئى، وتعزيز القدرات على فهم المخاطر المناخية والبيئية ووضع حلول لها.

يذكر أن المملكة ممثلةً فى هيئة الهلال الأحمر السعودى، كانت قد فازت بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آسيا والباسيفيك لدورة تستمر أربع سنوات، بعدما حصدت الممملكة أغلب أصوات مندوبى الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للاتحاد، وذلك للمرة الثانية فى تاريخها.