العالم اليوم - إسرائيل.. اتفاق على حل الكنيست وإجراء انتخابات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يونيو 2022 06:21 مساءً - اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت مع وزير الخارجية يائير لابيد، الإثنين، على حل الكنيست (البرلمان) الأسبوع المقبل، وإجراء انتخابات.

وأفاد مراسل "دوت الخليج" أن الاتفاق يتضمن أيضا تولي لابيد رئاسة الوزراء خلال الفترة الانتقالية. وقال مسؤول إسرائيلي إن تصويتا سيُجرى في البرلمان الأسبوع المقبل، وسيتولى لابيد بعده رئاسة الوزراء. ومن المتوقع أن يصدر بينيت ولابيد بيانين مساء الإثنين.

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