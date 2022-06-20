الاردن : مصدر أمني يوضح سبب صوت الانفجار في الشمال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 20 يونيو 2022 06:08 مساءً - المدينة نيوز :- اوضح مصدر أمني ان دوي الانفجار الذي تم سماعه من قبل اهالي في الشمال يعود لاعمال داخل كسارات في محافظة جرش . وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كثيف اليوم الاحد انهم سمعوا دوي انفجارات مما اثار لديهم الهلع .

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