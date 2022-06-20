متاح الآن قرض آهل بدون كفيل ب60 ألف ريال بالتقسيط الميسر بدون فوائد أو رسوم

متاح الآن الحصول على قرض آهل السعودي بمزايا عديدة بشرط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ولا يزيد عمره عن 70 عام عند التقديم الإلكتروني على برنامج منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ولكن يعطى القرض لجميع العملاء السعوديين الذين حصلوا على قرض إجتماعي مسبق من البنك كمثل قرض كنف أو الأسرة أو الزواج ثم يصبح للعميل مسموح له الحصول على قرض آهل الميسر للمواطنين السعوديين فقط لا غير تحت ضوابط وشروط محددة من البنك ومتاح في الفترة الراهنة التقديم من خلال الإنترنت للحصول على منتج آهل التمويلي بدون فوائد بالتقسيط الميسر لمدة 60 شهر بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية عبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

الشروط الواجبة للموافقة على قرض آهل السعودي بالمملكة

هناك بعض الضوابط والأحكام الواجبة للحصول على منتج آهل التمويلي المخصص للمواطنين السعوديين حيث يمنح هذا التمويل لخدمتهم ومساعدتهم في مواجهة الظروف المعيشية بالسعودية بمبلغ تمويل يتراوح من 18 ألف ريال حتى 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد أو رسوم مالية إضافية ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة عن طريق منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية كالتالي بالتفصيل:

يشترط منتج آهل توفير سجل ائتماني جيد من كافة العملاء السعوديين المتقدمين لطلب التمويل من بنك التسليف والادخار السعودي.

لابد من توفير موافقة الكفيل السعودي طبقًا لنموذج 105 المعلن بالبنك ولكن لا يشترط على موظفي القطاع الحكومي بالمملكة إحضار موافقة الكفيل الغارم كميزة مخصصة لهم.

توفير العمر المطلوب عند التقديم على قرض منتج آهل الذي يجب أن لا يزيد عن سبعون عام كحد أقصى للتقديم الإلكتروني.

كذلك لابد من توفير الراتب الشهري المسموح بيه بحيث لا يزيد الدخل عن 12,500 ريال سعودي طبقًا لتعليمات بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

المميزات المتوفرة عند طلب قرض آهل السعودي بالمملكة