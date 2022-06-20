نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 50,000 للسعودي والمقيم بلا كفيل وبدون رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي سريع بقيمة مالية ربما تصل إلى 50 ألف ريال سعودي للمواطن السعودي و10 آلاف ريال سعودي للمقيم بالمملكة العربية السعودية ومن أهم مميزات تلك التمويل الشخصي بأنه ذات هامش ربح تنافسي وكذلك دون الحاجة إلى أى رسوم إدارية وتلك هي أهم المميزات التي يبحث عنها أى عميل راغب في طلب تمويل شخصي سريع بالمملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي 50,000 للسعودي والمقيم عبر اليسر للتمويل

تمويل السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر متوفر بقيمة مالية ربما تصل إلى 50 ألف ريال سعودي عبر شركة اليسر التى تتيح منتجات تمويلية متنوعة للأفراد ومن بينها القرض السريع الخاص بالسلع حيث يتيح تلك التمويل إمكانية أن يحصل العميل على كافة احتياجات العملاء الشخصية من أجهزة إلكترونية وكهربائية ويتميز هذا التمويل بالآتي

تمويل السلع الاستهلاكية عبر اليسر متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

كذلك يتميز تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأنه لا يحتاج إلى كفيل.

السعودي المتقدم يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

بينما يحصل المقيم على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 10,000 ريال بدون كفيل.

لا يحتاج أيضاً تمويل شركة اليسر إلى أى رسوم إدارية.

كما لا يحتاج أيضاً تمويل السلع الاستهلاكية عبر اليسر إلى أى أجور وكالة.

يستطيع العملاء من تقسيط سداد تمويل السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر على أقساط ميسرة لمدة عامين.

رابط طلب تمويل السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر

يمكن طلب تمويل السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر للتمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر ثم الدخول على تقديم الطلب الآن ومن ثم ملئ نموذج طلب التمويل بالبيانات المطلوبة.

شروط تمويل السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على تمويل السلع الاستهلاكية عبر شركة اليسر للتمويل ومن بين تلك الشروط ما يلي