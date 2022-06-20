نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة برقم الطلب إنجاز وطريقة طباعة التأشيرة عبر منصة التأشيرات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب تعد من الخدمات التي وفرتها وزارة الخارجية السعودية في منصة التأشيرات الإلكترونية، بحيث أصبح من السهل على المواطنين الراغبين في السفر إلى السعودية الاستعلام عن التأشيرة الصادرة والطلبات التي تم تقديمها من قبل، من خلال تسجيل رقم الجواز أو رقم الطلَب، وفي هذا الصدد أثبتت منصة إنجاز فاعليتها في توفير الوقت والمجهود في الحصول على الخدمات إلكترونيًا دون الحاجة للتواجد في مكاتب وزارة الخارجية والتزاحم، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن تأشيرة السعودية وكيفية طباعتها.

إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب

الخطوات التالية توضح لكم متابعي موقع ثقفني طريقة استعلام عن تأشيرة برقم الطلب عبر منصة إنجاز:

انتقل إلى رابط منصة إنجاز الإلكتروني. انتقل إلى تبويب الاستعلام عن حالة الطلب. حدد استعلام عن تأشيرة السعودية. ادخل رقم الطلب. أدخل رقم السجل المدني ثم اكتب رمز التحقق البشري. اضغط على خيار استعلم وانتظر حتى يتم تحميل البيانات.

استعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

منصة إنجاز هي منصة حكومية رسمية تابعة لوزارة الخارجية، تضم الكثير من الخدمات التي بات من السهل إتمامها بشكل إلكتروني، على سبيل المثال خدمة استعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز كان في السابق يتطلب من الفرد التواجد لدى مقر القنصلية السعودية من أجل الاستعلام، ولكن بعد التحول الرقمي الذي شهدته المملكة أصبح التنفيذ من خلال بعض الخطوات، فقط كل ما هو مطلوب من المستخدم تسجيل دخول منصة إنجاز، ثم الاستفادة بالخدمات المتاحة كالتفويض على تأشيرة عمل، وسداد رسوم التأشيرات، بالإضافة إلى تمديد تأشيرة الزيارة العائلية وغيرها.

طباعة تأشيرة السعودية برقم الطلب

لا تقتصر خدمات منصة إنجاز على الاستعلام عن تأشيرة السعودية فقط، بل إنها أتاحت خدمة طباعة التأشيرة والاحتفاظ بصورة منها وتقديمها للجهات المعنية، وذلك كالتالي:

اذهب إلى رابط طباعة تأشيرة السعودية. اكتب البيانات المطلوبة. أدخل رقم التأشيرة ثم رقم الطلب. حدد الجنسية. اضغط على خيار استعلم، ثم ابحث عن خيار الطباعة.

إلى هنا نكون قدمنا رابط إنجاز استعلام عن تأشيرة السعودية برقم الطلَب وكذلك رقم الجواز.