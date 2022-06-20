نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم واستخرج نتيجة الثانوية العامة القطرية واعرف النتائج الرسمية من خلال موقع سريع للوزارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الأيام الحالية يتم البحث بصورة متكررة للوصول إلى الرابط الرسمي لموقع الحصول على نتائج الثانوية العامة في قطر للعام الحالي 2022، وهذا بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية نتائج الثانوية العامة والتي من المقرر أن تعلن مباشرةً بعد الانتهاء بشكل تام من كافة أعمال التصحيح التي أوشكت على الانتهاء في خلال يوم أو اثنين فقط. وسبب بحث المواطنين عن النتيجة أن الوزارة سبق وأعلنت أن الطلاب بإمكانهم الحصول على نتيجة الثانوية العامة القطرية بشكل إلكتروني.

نتائج الثانوية العامة في قطر 2022

كانت قد صرحت وزارة التربية والتعليم القطرية أن نتيجة الثانوية العامة في قطر سوف يتم نشرها في خلال أيام قليلة قادمة من الشهر الحالي (يونيو) بعدما تنتهي كافة المديريات من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات.

حيث أن أعمال التصحيح قد اقتربت على الانتهاء في الأيام الحالية لأنها قد بدأت بشكل فعلي بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات المقررة عليهم.

بعد الانتهاء بشكل تام من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الطلاب سوف يتم رفع النتائج على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم القطرية حتى تكون متاحة للطلاب في أي وقت فور اعتمادها.

ليس هذا فقط بل يمكن رفع النتيجة على مواقع أخرى رسمية يتم من خلالها الحصول على نتيجة الطلاب بطرق مختلفة: برقم الجلوس، أو باسم الطالب.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة برقم المقعد قطر 2022

بعدما يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة في قطر يستطيع كافة الطلاب الحصول عليها بشكل رسمي باستخدام رقم جلوس الطلاب بعد الدخول على موقع الوزارة الرسمي الذي تم رفع النتيجة عليها، فيجب اتباع الخطوات التالية بعد أول خطوة يقوم الطالب بالدخول على (موقع بوابة خدمات الجمهور) الرسمي.

بعد ذلك يدخل على أيقونة (خدمات شئون التقييم) من الصفحة الرئيسية أمامه. ويختار بعد ذلك الأيقونة المنبثقة (نتيجة الثانوية العامة). في هذه الخطوة يجب كتابة رقم البطاقة الشخصية الخاصة به. بعد ذلك يكتب رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة لذلك ويتأكد منه مرة. ثم يضغط الطالب على أيقونة (بحث) وينتظر عدة دقائق حتى يتم تحميل صفحة النتيجة الخاصة به وسيتم عرضها مباشرةً أمامه بشكل مفصل.

اذا كانت موقع نتيجة ثناوية قطر لايعمل فهذا بسبب الضغط انتظر قليلًا وحاول مجددًأ. استخدام متصفح أخر قد يكون حل أفضل ولاننصح باستخدام الموقع على الهاتف الذكي.