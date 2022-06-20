نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الملك فهد الأمنية أعلنت عن فتح باب التسجيل والقبول لحملة الجامعات عبر “أبشر للتوظيف” في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلية الملك فهد الأمنية أعلنت عن فتح باب التسجيل والقبول لحملة الخريجين في التخصصات المحددة، من أجل الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين، ويمكنك العمل بالفعل بعد التخرج من الكلية بإحدى القطاعات الأمنية، وقد تم الإعلان عن فتح باب التقديم عبر منصة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، وقد بدأ بالفعل استقبال طلبات التقديم والتي تتواجد به الشروط المطلوبة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية هي الدورة رقم ٥٢ للكلية.

كلية الملك فهد الأمنية عبر أبشر للتوظيف

صرحت الإدارة العامة عن بدء التسجيل في وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن طريق ملء استمارات التقديم الأولى في كلية الملك فهد الأمنية، وذلك خاص بحملة الجامعات حتى يتمكن من العمل بإحدى القطاعات الأمنية في المملكة العربية السعودية، وقد بدأ التسجيل من يوم السبت الماضي الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٢، ويستمر حتى يوم ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ويتم غلق باب التسجيل الساعة ١٠ مساء.

الشروط المطلوبة للتقديم بالكلية 1443

أوضحت الإدارة العامة عن بعض الشروط المطلوبة التي يجب توافرها للتسجيل في الكلية للتعرف على الشروط تابع التالي:

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية – على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين للدورة رقم (52) بكلية الملك فهد الأمنية، من خلال منصة (أبشر توظيف) بوزارة الداخلية - على الرابط ⁦https://t.co/vJYkJGA6ua⁩. pic.twitter.com/etQpmnh0Sd — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 16, 2022

أن يكون المتقدم يتمتع بحسن الخلق والسلوك.

يجب أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل عالي في التخصصات المحددة بتقدير عام جيد.

لابد أن لا يكون قد مضى على التخرج أكثر من سنة.

يجب أن يكون المتقدم يتمتع بصحة ممتازة ويخلو من الأمراض.

يجب أن يكون المتقدم لم يقدم على وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية من قبل.

لابد أن لا يزيد عمر المتقدم عن ٢٧ عام لجميع التخصصات، ولكن بالنسبة للأطباء لا يزيد سن المتقدم عن ٣٠ عام.

عليك أن تقوم بمعادلة شهادة الثانوية العامة من وزارة التعليم السعودية في حال الحصول عليها من خارج المملكة.

يشترط القبول في جميع الاختبارات بنجاح.

لابد اجتياز المتقدم كافة الاختبارات المقدمة من المركز الوطني للقياس.

يجب القبول في المقابلة الشخصية، امتحانات اللياقة البدنية، الفحوصات الطبية.

يجب أن يكون المتقدم متزوج من سيدة سعودية الأصل والجنسية.

التقديم في كلية الملك فهد

عليك اتباع جميع الخطوات لملء استمارة التسجيل ولمعرفة الخطوات تابع التالي: