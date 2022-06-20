الخطوات المتبعة و أهم الشروط لإصدار رخصة عمل بقيمة 100 ريال سعودي 1443

العديد من المقيمين، والوافدين بالمملكة العربية السعودية ،يبحثوا عن الخطوات المتبعة من أجل إصدار رخصة عمل ،وكذا أهم الشروط المطلوبة ،وقد قامت وزارة العمل والتنمية بالمملكة العربية السعودية ،بالإعلان عن إصدار رخصة عمل للمقيمين ،والوافدين بالمملكة العربية السعودية ،بقيمة رسوم 100 ريال سعودي ،وجاء ذلك ضمن إصدار مكتب العمل بعدة تسهيلات تقدمها المملكة للمقيمين بداخلها ،ومن خلال مقالتنا سوف نوضح خطوات إصدار رخصة العمل ،وأهم الشروط الموضعة من قبل وزارة العمل والتنمية السعودية.

الخطوات المتبعة لإصدار رخصة عمل بقمية 100 ريال سعودي

يمكن إصدار رخصة عمل بمبلغ 100 ريال سعودي ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،قد وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ،وهذه الخطوات هي:

أولا:الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

ثم يتم فتح الصفحة الرئيسية.

وبعد ذلك يتم الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

يتم الدخول علي بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل ،ومنها يتم الدخول على المنشأة.

يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة ،مثل إسم المستخدم ،وكلمة المرور.

يتم كتابة رمز التحقيق بطريقة صحيحة ،في الخانة المخصصة له.

ثم النقر علي أيقونة خدمات رخصة عمل.

تتم تحديد الطلب ،سواء كان تجديد ،أو إصدار رخصة عمل.

يتم مراجعة جميع البيانات ،يجب التأكد منها.

وأخيرا:يتم الضغط علي إرسال طلب.

شروط واجب توافرها لإصدار رخصة عمل

لكي يتم إصدار رخصة عمل بالمملكة العربية السعودية ،لابد من توافر عدة شروط ،قد وضعتها وزارة العمل والتنمية السعودية ،وهذه الشروط هي:

لابد أن يمتلك المقيم رقم إقامة ،ويكون علي رأس عمل.

أن يكون تاريخ المنشأة ساري.

لكي يتم الحصول علي رخصة عمل ،لابد أن يكون المنشأة مشاركة في خدمة العنوان الوطني.

لابد أن تكون المنشأة في النطاق الأخضر ،وما فوقة ،ولا تكون في النطاق الأحمر.

ألا تتجاوز صلاحية إنتهاء الرخصة ستة أشهر.

وأخيرا:ألا يكون للوافد طلب نقل خدمة لمنشأة أخري، وفي إنتظار مراجعة الجوازات لتكملة عملية النقل.

الرسوم المحددة لإصدار رخصة عمل

يتم إصدار رخصة عمل بقيمة 100 ريال سعودي ،للعامل ،ولمدة عام واحد.

رسوم رخصة العمل في عام 1442 ،قيمة 9600 ريال سعودي ،حسب ما تم الإعلان عنه في العام ،بما يعادل 800 ريال سعودي في الشهر ،ويتم ذلك عند زيادة العمالة الوافدة.

الفئات المحددة للإعفاء من رسوم رخصة العمل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ،بإعفاء عدة فئات من رسوم رخصة العمل ،وهذه الفئات تتمثل في: