مجلس النواب اللبنانى يوقع اتفاقية شراكة مع فريق الأمم المتحدة فى البلاد

وقال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، خلال لقائه اليوم الاثنين، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى لبنان نجاة رشدى، إن توقيع الاتفاقية هى باكورة عمل المجلس النيابى الجديد، مؤكدًا حرص المنسقة المقيمة على مصلحة لبنان واللبنانيين ومساعدتهم فى كل الميادين وخاصة الإنسانية.
من جهتها، أكدت نجاه رشدى أن الاتفاقية أساسية ومهمة جدًا باعتبار أنه للمرة الأولى يكون هناك إطار تعاون يوضع بين الأمم المتحدة والبرلمان خاصة فى ظل الأوضاع التى يمر بها لبنان.
وأضافت أن للبرلمان دور مهم جدًا فى مجال الإصلاحات وتحديدًا فيما يخص مجموعة من الاستراتيجيات، مؤكدة أن هذا الإطار يسمح بتنسيق أكبر ويسمح بشراكة فعالة للتعاون كأمم متحدة ومؤسساتها ككل مع البرلمان الحالى برئاسة نبيه برى.
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