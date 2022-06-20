الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا.. ومستوطنون يقتحمون الحرم القدسى

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أنه تم اعتقال الأسير المحرر فخر عاهد خلف من قرية "رنتيس" فى رام الله، وشاب آخر من بلدة "سلواد"، وطالب فى الثانوية العامة من قرية "المغير"، وآخر من بلدة "نعلين".
وفى بيت بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، مسنًا ونجله من مخيم "الدهيشة"، وشابًا آخر من منطقة هندازة.
ومن الخليل، أكبر محافظات الضفة مساحة وسكانًا، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفى مصعب قفيشة، وثلاثة أشخاص آخرين.
واقتحم عشرات المستوطنين، الحرم القدسى الشريف، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال.
ونفذ المقتحمون جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية فى باحات الأقصى واستمعوا لشروحات عن "الهيكل" المزعوم.
وأطلقت دعوات مقدسية للاعتكاف فى الأقصى، خلال العشر الأوائل من ذى الحجة، بدءً من يوم الخميس الموافق 30 يونيو وحتى عيد الأضحى.
ويتعرض الأقصى لاقتحامات من قبل المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميًا باستثناء يومى الجمعة والسبت، فى محاولة لفرض التقسيم الزمانى والمكانى كما هو الحال فى الحرم الإبراهيمى.
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