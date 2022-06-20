الولايات المتحدة تجدد التزامها بدعم اللاجئين فى جميع أنحاء العالم

وشدد "بلينكن"، فى بيان صحفى بهذه المناسبة نقله الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية، على أن بلاده أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية فى العالم، إذ قدمت أكثر من 13 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للمحتاجين خلال العام المالى 2021".
وقال: "فى الشهر الماضى، وصلنا إلى المرحلة المأساوية المتمثلة فى تهجير أكثر من 100 مليون شخص قسرًا فى جميع أنحاء العالم، مضيفا أن الولايات المتحدة من خلال المساعدة الإنسانية والدبلوماسية وإعادة توطين اللاجئين تقود الطريق لمساعدة الأشخاص الشجعان والصامدين الذين يضطرون إلى الفرار من الاضطهاد للعثور على الأمان وإعادة بناء حياتهم".
وأوضح وزير الخارجية الأمريكى أن شعار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لهذا العام هو "أى شخص كان، أينما كان، وفى أى زمان كان، له حق فى الشعور بالأمان"، معربًا عن تقديره وتكريمه لقوة اللاجئين ومثابرتهم.
ونوه إلى أنه برغم المساعدات الهائلة التى تقدمها الولايات المتحدة، لكن الاحتياجات كبيرة، داعيًا لزيادة المساهمات لدعم احتياجات اللاجئين وغيرهم من الفئات السكانية الضعيفة حول العالم.
وأضاف بلينكن: "سنستمر فى تمثيل أفضل القيم الأمريكية من خلال إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والعمل مع شركائنا فى الداخل والخارج لمساعدة النازحين قسرًا فى وقت حاجتهم بغض النظر عمّن هم أو مكان وجودهم فى يوم اللاجئ العالمى، وفى كل مكان، وفى أى يوم".
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