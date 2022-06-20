برلمانى روسى يدعو لحظر المنتجات الليتوانية

جدة - نرمين السيد - دعا عضو مجلس الدوما الروسى عن حزب السلطة "روسيا الموحدة" أوليج موروزوف، إلى فرض عقوبات على جميع السلع الليتوانية، وتعليق إمدادات الطاقة من بيلاروس إلى ليتوانيا، ردا على محاولة فرض حصار على إقليم كالينينجراد الروسى.





وقال موروزوف - للصحفيين اليوم الإثنين - "لابد من حظر جميع السلع الليتوانية وتعليق بشكل مؤقت مرور موارد الطاقة من بيلاروس إلى ليتوانيا".. مضيفا "يمكن أيضا تعليق الاتفاقيات والعقود القائمة وتجميد الأصول المصرفية لهذه التعاملات التجارية فى البنوك الروسية وفروعها". يشار إلى أن السكك الحديدية الليتوانية كانت قد أخطرت فى وقت سابق، سلطات كالينينجراد بوقف عبور عدد من البضائع الروسية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبى.

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