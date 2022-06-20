الهند.. مصرع شخص وفقدان 3 آخرين إثر انهيار أرضى هائل 

وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الإثنين، أنه تم التعرف على الضحية وهو صبى يبلغ من العمر 16 عامًا، كان على دراجة نارية بمقاطعة بابوم بارى فى الولاية الهندية عندما دفن تحت الأنقاض، غير أنه تم انتشال جثمانه فيما بعد.
كما أفاد مسئول مكتب التعامل مع الكوارث بالمقاطعة، ميندو يانجزوم، بأن حادث فقدان الأشخاص الثلاثة وقع خلال الليلتين الماضيتين ولم يتم العثور على جثامينهم بعد، كما أن عمليات البحث جارية.
وتعمل السلطات جاهدة من أجل استعادة ربط الطرق فى جميع المقاطعات المتضررة.
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