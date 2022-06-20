الداخلية الأردنية تؤكد التنسيق الدائم مع نظيرتها الفلسطينية لتقديم الدعم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الداخلية الأردنى مازن الفراية، حرص بلاده على تقديم كافة أشكال الدعم فى مختلف المجالات التى تحتاجها وزارة الداخلية الفلسطينية والأجهزة التابعة لها، وحرص الوزارة المستمر على وضع خبراتها وقدراتها فى خدمة الأخوة الفلسطينيين من خلال التنسيق والتعاون الدائم بين الطرفين.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن ذلك جاء خلال لقاء الفراية، اليوم الإثنين، مع وزير الداخلية الفلسطينى زياد هب الريح والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين فى كلا البلدين.

وقال "الفراية"، إن العلاقات الأردنية الفلسطينية علاقات تاريخية متميزة واستراتيجية، وأن بلاده داعم أساسى وحقيقى لصمود الشعب الفلسطينى ولمساعيه فى نيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أشار الوزير الفلسطينى إلى العلاقات المتميزة التى تربط بين الشعبين الشقيقين والدعم الذى يقدمه الأردن دائمًا إلى الدولة الفلسطينية فى مختلف القضايا والاتجاهات.

وأعرب الوزير عن المواقف العظيمة التى يقدمها الأردن للشعب الفلسطينى على مر التاريخ الأمر الذى يعكس العلاقات المتينة والطيبة بين القيادتين ووحدة المواقف السياسية بينهما على الصعد كافة.