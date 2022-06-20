الداخلية الأردنية تؤكد التنسيق الدائم مع نظيرتها الفلسطينية لتقديم الدعم

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن ذلك جاء خلال لقاء الفراية، اليوم الإثنين، مع وزير الداخلية الفلسطينى زياد هب الريح والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين فى كلا البلدين.
وقال "الفراية"، إن العلاقات الأردنية الفلسطينية علاقات تاريخية متميزة واستراتيجية، وأن بلاده داعم أساسى وحقيقى لصمود الشعب الفلسطينى ولمساعيه فى نيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أشار الوزير الفلسطينى إلى العلاقات المتميزة التى تربط بين الشعبين الشقيقين والدعم الذى يقدمه الأردن دائمًا إلى الدولة الفلسطينية فى مختلف القضايا والاتجاهات.
وأعرب الوزير عن المواقف العظيمة التى يقدمها الأردن للشعب الفلسطينى على مر التاريخ الأمر الذى يعكس العلاقات المتينة والطيبة بين القيادتين ووحدة المواقف السياسية بينهما على الصعد كافة.
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