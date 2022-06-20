إيطاليا: إعلان حالة الكوارث فى إقليم «لاتسيو»

جدة - نرمين السيد - وقال حاكم الإقليم، نيكولا زينجاريتى، الذى يضم العاصمة روما، إن هذه الخطوة تهدف إلى اتخاذ تدابير مثل توفير المياه لجميع الأنشطة بدءً من الاستهلاك المنزلى، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

واتسع نطاق التحذير من الجفاف فى نهر البو، الذى انخفض فيه مستوى المياه بمقدار ثلاثة أرباع فى موجة جفاف هى الأسوأ منذ 70 عامًا، ليمتد إلى أنهار مثل أرنو، وأنين، والتيبر والتى أصبحت تحتوى على نصف كمية المياه التى عادةً ما تتوفر فيها فى هذا الوقت من العام.

وفى الوقت الذى تستعد فيه أقاليم لومباردى وبيدمونت وفينيتو وإميليا رومانيا أيضًا لطلب إعلان حالة الطوارئ، تحث السلطات على الحد من استخدام المياه لأغراض الطاقة وغيرها.

ويهدد جفاف نهر "البو" أكثر من 30 بالمئة من إنتاج المزارع الوطنية، وتقدر الأضرار حاليًا بأكثر من مليارى يورو، وفقًا لـ "أنسا".