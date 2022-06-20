الداخلية السعودية تعلن رفع تعليق سفر المواطنين إلى 4 دول

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزراة، فى بيان أوردته قناة "السعودية" الإخبارية اليوم الاثنين، أن قرار رفع تعليق سفر المواطنين للدول الأربع جاء بناءً على متابعة الوضع الوبائى لجائحة كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائى عالميًا.
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت فى 13 يونيو الجارى، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا، بناءً على متابعة الوضع الوبائى لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة فى مكافحة الجائحة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة، والتقدم فى برنامج اللقاحات الوطنى وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس فى المجتمع.
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