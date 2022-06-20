العراق: تدمير 6 أوكار لعناصر تنظيم «داعش» فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الخلية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "اللواء الأول وقسم استخبارات الفرقة نفذا بالتعاون والتنسيق مع طيران الجيش العراقى عملية واسعة فى وادى المحاسن غربى قضاء طوزخورماتو شرقى محافظة صلاح الدين، وأسفرت عن تدمير 6 أوكار لعصابات داعش وتفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسى التابع للفرقة".

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