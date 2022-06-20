العالم اليوم - عبد الله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يونيو 2022 05:19 مساءً - تلقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الإثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وجرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام). وبحث الطرفان آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. وأشار الشيخ عبد الله بن زايد خلال الاتصال، إلى حرص الإمارات بقيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على تعزيز أمن واستقرار المنطقة، ودعم الجهود المبذولة كافة في هذا الصدد.

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