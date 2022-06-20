عاجل- تصريح جديد من الدوما بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقال فولودين - عبر تطبيق "تليجرام"، "إن أوكرانيا لا تفى بمعايير الانضمام إلى المجتمع الأوروبى أو منحها ترشيح للعضوية"، مشيرا إلى ما وصفه بـ"الفساد الشامل والجريمة المتفشية وحكم القلة هناك"، فضلا عن اقتصاد البلاد المدمر.. مضيفا "أوروبا تدرك ذلك جيدا أيضا، لكن رغبتها فى إضعاف روسيا أقوى".
وتابع: "الغرب يفشل فى محاربة روسيا حتى آخر موقع أوكرانى، وهذا هو سبب استعداد واشنطن وبروكسل لبذل قصارى جهدهما للحفاظ على سير العملية العسكرية".
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