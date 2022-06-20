الكرملين: روسيا المورد الأكثر ثقة للغاز الطبيعى

جدة - نرمين السيد - أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الإثنين، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا أثرت على البنية التحتية لخط إمداد الغاز "نورد ستريم"، لكن روسيا لاتزال مُوردا للغاز موثوقا به ويمكن الاعتماد عليه بشكل تام.





وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف - "إن روسيا تظل المورد الأكثر موثوقية للغاز، ومن وجهة نظر تكنولوجية، فإن البنية التحتية المادية لخط الأنابيب هذا تتأثر بالعقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى". وردا على طلب للتعليق على انخفاض حجم الغاز الذى يتم ضخه عبر خط نورد ستريم، قال بيسكوف "إن توربينات خط أنابيب الغاز تحتاج إلى إصلاحات مجدولة، وقد رفضت شركة (سيمنز) فى وقت سابق إعادة التوربينات المرسلة للإصلاح إلى روسيا، بسبب قرار فرض العقوبات الغربية". وأشار إلى أن هذه أزمة من صنع الإنسان، أنشأها الاتحاد الأوروبى، مؤكدا أن روسيا لديها غاز طبيعى جاهز للتسليم لكن يتعين على الأوروبيين إعادة الأجهزة بعد إصلاحها طبقا لالتزاماتهم.

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