لأول مرة منذ عام 2020.. ماليزيا تسجل صفر وفيات بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة الماليزى خيرى جمال الدين - عبر حسابه الرسمى على منصة "تويتر"، وفقا لوكالة الأنباء الماليزية "برناما" اليوم الإثنين - "لأول مرة منذ 8 ديسمبر 2020، سجلت ماليزيا صفر وفيات بكوفيد-19"، مشيرا إلى أن انتقال بلاده إلى مشارف المرحلة المتوطنة يتم قياسه بالبيانات.
من ناحية أخرى، قال جمال الدين، إن نحو مليون و294 ألفا و255 طفلا، أو ما يعادل بنسبة 36.5% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة فى البلاد، استكملوا التطعيم بموجب برنامج التطعيم الوطنى ضد كوفيد-19 حتى أمس.
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