“لينك” الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر  للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢م تعرف على نتائج الطلاب

ازدادت معدلات البحث عن نتائج الثانوية العامة قطر للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢م خلال الأيام القليلة الماضية، واليوم الموافق ٢٠ يونيه ٢٠٢٢م ازدادت المعدلات بشكل أكثر نتيجة الإعلان عن ظهورها خلال الساعات الماضية، ليأتي خبر إعلان النتيجة بنسبة تقدم ٩٠% كالثلج الذي أثلج صدور الطلبة وأولياء الأمور كما أن هذه النسبة تدل على الارتقاء بالمستوى التعليمي في قطر طبقاً للخطة المتطورة التي اتبعتها الوزارة وهنا نعرض لكم أحبابنا أسرع طريقة للدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم القطرية.

نتائج الثانوية العامة قطر للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢م

بدء إطلاق نتائج الثانوية العامة قطر للعام الدراسي ٢٠٢٢م منذ قليل بعد اعتمادها (نتيجة الدور الأول) من معالي وزيرة التربية والتعليم السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، والتي أعلنت أسماء أوائل الطلبة والطالبات خلال المؤتمر الصحفي الذي تم بثه قبل سويعات قليلة، حيث كانت النتائج محل اهتمام عدد كبير من الطلبة خلال الساعات القليلة الماضية مما بث الطمأنينة في نفوس أبناءنا وأولياء الأمور.

النتائج مجاناً على موقع وزارة التربية والتعليم

هذا وقد أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم القطرية أن النتائج سيتم رفعها على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة لتسهيل متابعة النتيجة لكل طالب وطالبة، فكل ما على الطالب هو الدخول على الموقع من خلال (موقع وزارة التعليم القطرية ) وإدخال بياناته

( ١. رقم الجلوس + ٢. رقم البطاقة الشخصية)

وقد يجد مستخدم الموقع الآن صعوبة في الدخول نتيجة زيادة الإقبال على النتيجة في الوقت الحالي، لذا يفضل الانتظار وإعادة المحاولة في وقتٍ لاحق.

خطة وزارة التربية والتعليم القطرية لتطوير الثانوية العامة قطر

في الآونة الأخيرة وضعت الوزارة خطة شاملة لمواكبة التطورات العالمية في التعليم خاصة في التعليم ما قبل الجامعي، ترجمت هذه الخطة في تطوير المناهج التعليمية ورفع كفاءة العاملين لديها وبشكل خاص القائمين على التعليم ، لتكون هذه النتيجة المشرفة( ٩٠ %) في نتائج الثانوية العامة قطر ترجمة للمجهول المبذول التابع للخطة التعليمية المشار إليها سابقاً

وفي النهاية نتمنى لأبنائنا الطلاب والطالبات المزيد من النجاح والتوفيق.