نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث الصكوك العقارية إلكترونيا والتحقق منه في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث الصكوك العقارية إلكترونيا حيث أصدرت وزارة العدل في المملكة احد الخدمات الجديد التي تخدم شريحة كبيرة في السعودية وتكون هذه الخدمة مجانية للجميع،ويتم تحديث الصكوك من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب لتوفير الوقت والجهد المبذول،كما أن تحديث الصكوك القديمة الكترونيا سهل على الجميع معرفة الحقوق وتوثيقها ببساطة لتسهيل حركة البيع والشراء للعقارات والتخفيف الضغط على المكاتب ولمعرفة بيانات الصك في وقت قياسي وبسهولة ،ويعد الصك رسالة موثقا من المشتري إلى التاجر من البنك ويوجد ثلاثة أشكال من الصكوك صك مدفوع القيمة وصك سياحي وصك كأداء نقدي لحساب حالي، ويختلف نموذج وشكل كل صح لكن قي الأغلب البيانات موحدة بشكل كبير، بعد القيام بطباعة الصك الإلكتروني من خلال بوابة ناجز الإلكترونية، ويمكن تحويل الملف إلى صيغة pdf ويمكن الاحتفاظ بهذا الملف على جهاز الكمبيوتر للاستعانة بالصك في حال طلبه من أية جهة.

أعلنت وزارة العدل عن أنه لا صحة للشائعات المتداولة بشأن فرض رسوم أو غرامات على خدمة تحديث الصكوك، حيث أكدت على ضرورة إجراء تحديث الصكوك العقارية لضمان الأمن العقاري وصحة الصكوك، حيث سيتمكن المستخدم من الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية وبذلك سيتمكن من الاستعلام عن حالة الصك وعن جميع بياناته بصورة إلكترونية.

طريقة تحديث الصكوك العقارية

الدخول إلى الموقع الرسمي ناجز الإلكتروني. تسجيل الدخول من خلال كتابة البيانات من اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على تحديث الصك العقاري. وجود صورة أمامية وخلفية للصك العقاري. التأكد من كتابة البينات بدقة . الضغط على إرسال الطلب. يمكن طباعة التحديث الذي تم.

التحقق من الصك العقاري

يجب التأكد كم تحديث الصك بأن يكون غير مسجل مسبقاً ويمكن التحقق من ذلك عبر خدمة عقاراتي، وأن تكون بيانات الصك المدخلة تعكس ماهو موجود في صور الصك المرفقة أن تكون بيانات العقار من اسم المدينة واسم حي، ورقم القطعة، ورقم المخطط، صحيحة ومطابقة لما هو موجود في الصك او الخطاب الصادر من الجهة المختصة مثل أمانة المنطقة مع إرفاق صورة منه، ويمكن التحقق من خلال الموقع الالكتروانى:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة العدل.

الضغط على خدمات إلكترونية.

الضغط على خدمة كتابات العدل.

الضغط على خانة التحقق من الصك العقاري.

كتابة البيانات بدقة.

ظهور جميع المعلومات الخاصة بالصك العقاري.

شروط تحديث الصك العقاري

يجب أن يكون الصك ساري المفعول. أن يكون ملك خاص لمقدم الطلب أو من ينوب عنه. أن يكون تقديم طلب التحديث من المالك أو الملاك أو من ينوب عنهم. يشترط أن يكون صادر من كتابة العدل. أن يكون غير محدث من قبل. أيجب وجود صور للصك المراد تحديثه ويتم سحبها عن طريق الاسكنر. يتم تصوير الصك بالجوال ورفعها عبر خدمات الواتس آب

كيفية طباعة الصك أون لاين

الدخول إلى موقع وزارة العدل. وثم اختيار الخدمات الإلكترونية. الضغط على كتابات العدل اختيار الاستعلام عن الصك. ثم الدخول إلى الخدمة باسم المستخدم وكلمة السر في حساب أبشر والرمز المرئي. ثم كتابة رمز التحقق الذي وصلنا عبر رسالة نصية على الهاتف الجوال. إدخال رقم الصك وكتابة رقم الهوية. ننقر بعد ذلك على استعلام ثم عرض بيانات الصك. ويتم إدخال نوع الهوية ورقمها وإدخال تاريخ الميلاد. الضغط على “التالي”. بعد ذلك إدخال رمز التحقق والنقر على “عرض الصك”. ثم الضغط على طباعة الصك.

طلبات الإفراغ العقاري

أصدرت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري عبر الموثقين تتمثل في توفير بيانات الصك العقاري وهويات البائع والمشتري، وتوفير بيانات الوكالة في حال كان أحدهما وكيلاً وأصل مبلغ قيمة العقار إن كان شيكا موثق فيحضر أصل الشيك، أو أصل الحوالة مختومة من البنك إن كان المبلغ عن طريق الحوالة.

كما أن وفرت خدمة الموثق على المستفيدين الراغبين في الإفراغ العقاري الوقت والجهد عبر خطوات بسيطة وميسرة تغني عن زيارة كتابات العدل، حيث يمكن القيام بها من أي مكان وفي أي وقت، بأعلى درجات الأمان والموثوقة وقد بلغت عدد الموثقين المرخص لهم بلغ 2180 موثقًا، 2060 من الرجال، و120 من النساء.

والجدير بالذكر أن هذه الخدمة عملت على حل كثير من مشاكل الصك العقاري التي كانت تواجه البعض في معرفه صكوكهم العقارية وحقوقهم الكترونيا مما ساعد على تخفيف العب على كتابات العدل والضغط على المكاتب لمعرفة الصك العقاري الخاص به والتحقق منة، في حالة رغبتك في الاستفسار عن خدمات وزارة العدل فيمكنك الاتصال عبر رقم 1950 من داخل المملكة او لاتصال من خارج المملكة يكون عبر رقم: 966920001950 والخدمة متاحة على مدار 12 ساعة يوميا من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف مساء.