عاجل- مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى إطلاق نار بواشنطن

جدة - نرمين السيد - وأكدت شرطة العاصمة نقل الضابط إلى مستشفى بالمنطقة، مشيرة إلى أن حالته مستقرة، كما قالت إن حالة المصابين الآخرين ليست جيدة. وأضافت إنها لا زالت تبحث عن المشتبه به.

وحسب وكالة "رويترز"، فقد وقع إطلاق النار بالقرب من حفل موسيقى غير مسموح به فى العاصمة واشنطن.

وقال رئيس شرطة العاصمة روبرت جيه كونتى للصحفيين "نريد بالتأكيد محاسبة الناس عندما يقيمون أحداث غير مسموح بها فى مدينتنا"، فى إشارة إلى المهرجان الذى أقيم دون ترخيص.