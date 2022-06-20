عاجل- اتهام جديد من روسيا لأمريكا وأوروبا

وكتب فولودين - فى قناته على تطبيق "تيليجرام": "يستمر قدما التدمير الذاتى لأوكرانيا.. وسيقرر المجلس الأوروبى خلال الأسبوع الجارى منح أوكرانيا مكانة عضو المرشح فى الاتحاد الأوروبى".
وأضاف: "سيستمر الغرب فى القتال ضد روسيا حتى آخر أوكرانى، لكنه لن يحقق النجاح.. لذلك، فإن واشنطن وبروكسل على استعداد لفعل كل شيء لكى يستمر القتال فى أوكرانيا"، مشددا على أن هذا هو سبب قرار منح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.
ورأى فولودين أن النتيجة بالنسبة لأوكرانيا "ستكون محزنة"، وستفقد استقلالها حيث سيتم نقل مركز القرار إلى بروكسل.
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