العالم اليوم - ليتوانيا وجيب كالينينغراد.. روسيا تحذر من أنها "ستطلق يدها"

انتم الان تتابعون خبر ليتوانيا وجيب كالينينغراد.. روسيا تحذر من أنها "ستطلق يدها" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يونيو 2022 03:21 مساءً - استدعت موسكو، اليوم الاثنين، مبعوث ليتوانيا على خلفية حظر دخول البضائع من روسيا إلى جيب كالينينغراد، فيما دعا مسؤولي روسي الاتحاد الأوروبي لحل المشكلة، وحذر من أن بلاده ستطلق يدها في هذا البلد المطل على بحر البلطيق.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت السلطات في ليتوانيا، قبل أيام، عزمها عدم السماح لهيئة السكك الحديدية الروسية بنقل المواد والسلع الروسية، التي حظر الاتحاد الأوروبي على روسيا توريدها، عبر الأراضي الليتوانية.

الجدير بالذكر أنه لا يمكن الوصول إلى جيب كالينينغراد من الأقاليم الروسية الأخرى برا إلا عبر ليتوانيا.

وشدد رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في الغرفة العليا للبرلمان الروسي، أندريه كليموف، عبر حسابه في تلغرام، على أهمية أن يحل الاتحاد الأوروبي المشكلة المتعلقة بإعاقة نقل السلع إلى منطقة كالينينغراد، وتوعد قائل "وإلا ستحل روسيا المشكلة بنفسها".

وكانت روسيا وافقت على خروج جمهورية ليتوانيا من اتحاد الجمهوريات السوفياتية لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، بعد الاتفاق على "عدم عرقلة حركة النقل بين كالينينغراد وسائر الأقاليم الروسية الأخرى"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك على الإنترنت.

وأعلن كليموف أن روسيا ستزيل بنفسها العراقيل التي وضعتها ليتوانيا إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي هذا.

وأشار المسؤول المبرلماني الروسي إلى أن موسكو ستتعامل آنذاك مع ليتوانيا باعتبارها "بلدا لا ينتسب إلى عضوية الاتحاد الأوروبي"، وستتصرف من منطلق أن الاتحاد الأوروبي "أطلق يدها".