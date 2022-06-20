العالم اليوم - بـ30 مليون إسترليني.. نجم مغربي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

انتم الان تتابعون خبر بـ30 مليون إسترليني.. نجم مغربي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يونيو 2022 03:21 مساءً - أعلن نادي وستهام يونايتد الإنجليزي، الإثنين، تعاقده مع المدافع الدولي المغربي نايف أكرد قادما من ستاد رين الفرنسي.

وقال النادي في موقعه الإلكتروني إن اللاعب البالغ عمره 26 عاما وقع على عقد 5 سنوات، وسيعزز تشكيلة المدرب دافيد مويز بالقميص رقم 27.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية أن وستهام دفع 30 مليون جنيه استرليني (36.73 مليون دولار) للحصول على خدمات النجم المغربي.

وقال اللاعب الدولي: "تحمست كثيرا حين علمت برغبة وست هام في التعاقد معي. اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حلم لأي لاعب".

وتابع: "وستهام فريق عريق. شاهدت بعض مبارياته هذا العام. الأجواء والجماهير كانت رائعة. تحدثت إلى المدرب وأبلغني برغبته واهتمامه بالتعاقد معي، لذلك كان القرار سهلا".

ورحب مويز بالدولي المغربي قائلا: "يسعدني الترحيب بنايف في وستهام. نتابع تطوره منذ فترة وأنا سعيد بهذه الصفقة. سيعزز خياراتنا الدفاعية. لديه رغبة كبيرة في التحسن والنجاح وأثق أنه سيتأقلم سريعا على الأجواء هنا".

وولد أكرد لعائلة كروية، فقد كان والده يلعب في دوري الأضواء المغربي، بينما خاض قريبه عبد المجيد بويبوض 34 مباراة مع منتخب المغرب وشارك في نهائيات كأس العالم 1994.

وانضم قلب الدفاع إلى رين من ديجون في 2020، وخاض 25 مباراة مع المغرب منذ مشاركته الدولية الأولى في 2016.

واحتل وستهام المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبلغ الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي.