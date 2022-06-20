نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالدرجات.. نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة لكل المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم، بدأ البحث يزداد حول موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنيه بالاسم ورقم الجلوس 2022، حيث تواصل مراكز التصحيح أعمال الكنترول منذ بداية امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2022 بجميع المحافظات، واكدت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي أن الموعد المقرر لإعلان نتيجة الدبلومات 2022 الصنايع والتجارة والزراعة والفندقي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن مؤشرات التصحيح تشير إلى ارتفاع نسب النجاح بمختلف المحافظات، وسوف نعرض لكم في هذا التقرير من موقع ثقفني خطوات الاستعلام عن نتيجه الدبلومات الفنيه 2022 بالاسم عبر موقع بوابة التعليم الفني التابع إلي وزارة التربية والتعليم.

لا نزال نترقب مع طلاب وطالبات نتيجة الثانوية الفنية موعد ظهور نتائج الدبلومات الصناعي والتجاري والزراعة وجميع الشعب بمختلف المحافظات، حيث صرحت مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح تتم على قدم وساق ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال الكنترول خلال نهاية الأسبوع المقبل، ليتم اعتماد نتائج الدبلومات الفنيه 2022 لجميع المحافظات من جانب وزير التربية والتعليم خلال بداية شهر يوليو طبقا لما صرحت به الوزارة .

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات نتيجة الدبلومات الفنيه 2022 بجميع المحافظات لم تشهد أي شكاوي، كما صرحت وزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح تتم بدقة بالغه في جميع مراكز الكنترول في أعمال التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات، مشيرة إلى انتظام سير التصحيح وعدم تسجيل أي شكاوي داخل مراكز الكنترول، كما أكدت الوزارة أن المصححين يواصلوا العمل ليلاً ونهارا لسرعه الانتهاء من التصحيح، كما صرحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنيه الصناعيه والتجارية والزراعية والفندقية بعد يومان من ظهور النتائج، ويتم سداد رسوم التظلم على المادة وقيمتها 100 جنية، مشيرة إلى أنه بعدها يتم تحديد موعد للطالب للاطلاع صورة كراسة إجابة الطالب، كما يتم تشكيل لجنة لإعادة تجميع درجات الطالب، ويتم رد مع قيمة التظلم للطالب في حال ثبوت حقه في الحصول على درجات.

نتائج الدبلومات الفنيه 2022 جميع المحافظات

هذا وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنيه 2022 بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها من سيادة وزير التربية والتعليم عبر بوابة نتائج التعليم الفني، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلي بوابة نتائج التعليم الفني.

النقر على نتائج الامتحانات.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ادخال اسم الطالب رباعي.

حدد الشعبة التابع لها ( صناعي- تجاري-زراعه- فندقيه).

اختر المحافظة التابع لها.

انقر على زر عرض النتائج.

كما يمكن لطلاب وطالبات شهادة الثانوية الفنية كتابة البيانات الخاصة بهم في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض النتائج فور اعتمادها.

أعلنت مصادر من وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من قرابة 70% من أعمال تصحيح نتائج الدبلومات الفنية 2022 لجميع الشعب، مشيرة إلى ارتفاع نسب النجاح في نتيجة دبلوم الصنايع والتجارة عن العام الماضي، كما صرحت المصادر بارتفاع معدلات النجاح بين الطالبات الإناث عن الطلاب الذكور، كما أكدت المصادر أنه سيتم توزيع نتائج الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس خلال يومان من اعتمادها من وزير التربية والتعليم.