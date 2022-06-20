تنسيق المدارس الدولية للتكنولوجيا 2023 شروط التقديم فى المدرسة وماهو الحد الادنى للقبول المتوقع

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تنسيق المدارس الدولية للتكنولوجيا 2023 تعمل مدرس التكنولوجيا الدولية على قدم وساق من أجل التجهيز لاستقبال الدفعة الجديدة من الطلاب حملة الإعدادية الذين سوف يتم قبولهم حيث من المتوقع أن يعلن عن تنسيق مدارس GIT الدولية بعد الاجتماع الخاصة بوزارة التعليم وقطاع التعليم الفني مع إدارة المدارس من أجل وضع شروط القبول الخاصة بالدفعة الجديدة وفقا للاحتياجات الخاصة بسوق العمل المصري .
تنسيق المدارس الدولية للتكنولوجيا
وعلى صعيد متصل أعلنت مصادر تعليمية موثوقة وذات صلة بقطاع التعليم الفني أن الطلبات التي تم استقبالها من طلاب الإعدادية من أجل الانضمام إلى تلك المدارس وصلت إلى 42 ألف طلب ولم يتم الموافقة حتى الآن إلا على 3800 طالب فقط ومن الجدير بالذكر أنه يجب على الطالب الحصول على ما يصل إلى 75 بالمئة من درجات حيث يتم توزيع المقبولين على أكثرم ن 38 مدرسة تعمل بالشراكة مع الشركات الكبرى المتخصصة فى هذا المجال .
شروط الالتحاق في مدارس الدولية التكنولوجيا التطبيقية
ومن الشروط المهمة التي جاءت للدخول إلى تلك المدرسة والتي قامت وزارة التعليم المصرية بتحديدها وهي على الوضع التالي :-
- يجب على الطالب المتقدم أن يحصل على 240 درجة من مجموعة الشهادة الإعدادية
- يتم التقديم على الموقع الرسمي للوزارة بقطاع التعليم الفني
- يجب أن يتخطى الطالب كافة الاختبارات المخصصة للقبول في كلا من اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والحوسبة
- يجب أن يتخطى الطالب الكشف الطبي المخصص للمدرسة بجانب المقابلة الشخصية
التطويرات التي قامت بها الوزارة في مدرس الدولية التكنولوجيا تطبيقية
- تم تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالمدارس بشكل يتماشى مع التطويرات في سوق العمل بمختلف مجالات الدراسة
- تم إدخال كافة الأدوات والأجهزة الحديثة للاستخدام الدارسي في المدرسة
- أصبحت المدرسة من أفضل البدائل عن الثانوية العامة
- تعمل المدرسة على تشجيع الطالب على الاستثمار في التعليم والتطوير المستمر
ما العمل الذي يمكن الالتحاق به بعد التخرج
يستطيع خريجي المدرسة من العمل بعد نهاية فترة الدراسة والتي تم تحديدها ب3 سنوات دراسية حيث يتم تخريج دفعات من الطلاب لهم المقدرة على العمل في كافة المجالات التقنية المتعلقة بمجالات الدراسة .
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