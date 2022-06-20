تنسيق المدارس الدولية للتكنولوجيا 2023 شروط التقديم فى المدرسة وماهو الحد الادنى للقبول المتوقع

تنسيق المدارس الدولية للتكنولوجيا 2023 تعمل مدرس التكنولوجيا الدولية على قدم وساق من أجل التجهيز لاستقبال الدفعة الجديدة من الطلاب حملة الإعدادية الذين سوف يتم قبولهم حيث من المتوقع أن يعلن عن تنسيق مدارس GIT الدولية بعد الاجتماع الخاصة بوزارة التعليم وقطاع التعليم الفني مع إدارة المدارس من أجل وضع شروط القبول الخاصة بالدفعة الجديدة وفقا للاحتياجات الخاصة بسوق العمل المصري .

تنسيق المدارس الدولية للتكنولوجيا

وعلى صعيد متصل أعلنت مصادر تعليمية موثوقة وذات صلة بقطاع التعليم الفني أن الطلبات التي تم استقبالها من طلاب الإعدادية من أجل الانضمام إلى تلك المدارس وصلت إلى 42 ألف طلب ولم يتم الموافقة حتى الآن إلا على 3800 طالب فقط ومن الجدير بالذكر أنه يجب على الطالب الحصول على ما يصل إلى 75 بالمئة من درجات حيث يتم توزيع المقبولين على أكثرم ن 38 مدرسة تعمل بالشراكة مع الشركات الكبرى المتخصصة فى هذا المجال .

شروط الالتحاق في مدارس الدولية التكنولوجيا التطبيقية

ومن الشروط المهمة التي جاءت للدخول إلى تلك المدرسة والتي قامت وزارة التعليم المصرية بتحديدها وهي على الوضع التالي :-

يجب على الطالب المتقدم أن يحصل على 240 درجة من مجموعة الشهادة الإعدادية يتم التقديم على الموقع الرسمي للوزارة بقطاع التعليم الفني يجب أن يتخطى الطالب كافة الاختبارات المخصصة للقبول في كلا من اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والحوسبة يجب أن يتخطى الطالب الكشف الطبي المخصص للمدرسة بجانب المقابلة الشخصية

التطويرات التي قامت بها الوزارة في مدرس الدولية التكنولوجيا تطبيقية

تم تطوير المناهج الدراسية الخاصة بالمدارس بشكل يتماشى مع التطويرات في سوق العمل بمختلف مجالات الدراسة

تم إدخال كافة الأدوات والأجهزة الحديثة للاستخدام الدارسي في المدرسة

أصبحت المدرسة من أفضل البدائل عن الثانوية العامة

تعمل المدرسة على تشجيع الطالب على الاستثمار في التعليم والتطوير المستمر

ما العمل الذي يمكن الالتحاق به بعد التخرج

يستطيع خريجي المدرسة من العمل بعد نهاية فترة الدراسة والتي تم تحديدها ب3 سنوات دراسية حيث يتم تخريج دفعات من الطلاب لهم المقدرة على العمل في كافة المجالات التقنية المتعلقة بمجالات الدراسة .